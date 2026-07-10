Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp denkt trotz des massiven Anteilsaufbaus von UniCredit nicht an Rückzug. Zugleich signalisiert sie Gesprächsbereitschaft mit Andrea Orcel. Der Betriebsrat verharrt unterdessen in Fundamentalopposition. Von der Staatsanwaltschaft gibt es dagegen Entwarnung für die UniCredit.Kurz und knapp• Orlopp schließt einen Rücktritt aus.• Der Betriebsrat warnt weiter vor einer Übernahme.• Die Staatsanwaltschaft sieht keine Anzeichen für Marktmanipulation der UniCredit.Bettina ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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