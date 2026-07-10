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Bayer Aktiengesellschaft: Bayer sichert sich 3,0 Milliarden Euro zur Verbesserung der Kapitalstruktur



10.07.2026 / 07:54 CET/CEST

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Leverkusen, 10. Juli 2026 - Bayer hat sich 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital zur Verbesserung seiner Kapitalstruktur gesichert. Das Unternehmen unterzeichnete am Freitag eine entsprechende Vereinbarung mit Apollo, einem weltweit tätigen Vermögensverwalter. Demnach erhalten von Apollo verwaltete Fonds und Tochtergesellschaften eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit reversiblen Langzeit-Kontrazeptiva (LARC) einbringt. Bayer behält die Anteilsmehrheit an der Gesellschaft sowie die vollständige operative Kontrolle über das Geschäft. Das Investment hat keine Auswirkungen auf die Strategie oder die Aktivitäten des LARC-Geschäfts - dieses bleibt ein Teil des Kerngeschäfts der Division Pharmaceuticals von Bayer und wird weiterhin vollständig im Konzernabschluss konsolidiert.



Mit dieser Transaktion steigert Bayer seine finanzielle Flexibilität angesichts des in diesem Jahr erhöhten Liquiditätsbedarfs durch Anleihefälligkeiten und Rechtsstreitigkeiten. Zugleich kann das Unternehmen seine langfristigen strategischen Prioritäten weiter konsequent umsetzen.



Der Abschluss der Transaktion wird - vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der üblichen Abschlussbedingungen - für das dritte Quartal 2026 erwartet.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Website www.bayer.com/de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Die Bayer AG ist eine Holdinggesellschaft mit weltweit operativen Tochterunternehmen. Wenn auf "Bayer" oder "das Unternehmen" referenziert wird, kann sich das - je nach Kontext - auf ein oder mehrere Tochterunternehmen beziehen.



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