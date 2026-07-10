London - Die Ölpreise haben am Freitag moderat zugelegt und sich zwischen 76 um 77 US-Dollar stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August legte im frühen Handel zuletzt um 0,42 Prozent auf 76,62 Dollar zu. Trotz der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Strasse von Hormus gehen die Bemühungen um eine Beilegung der Feindseligkeiten weiter. Die Vereinigten Staaten setzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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