Zürich - Der Franken hat über Nacht leicht zugelegt. So hat sich der US-Dollar auf 0,8048 von 0,8065 am Vorabend ebenso abgeschwächt, wie der Euro auf 0,9206 von 0,9222. Das Währungspaar EUR/USD steht derweil bei 1,1438 relativ stabil. Es bleibt damit auch im seit Mitte Juni gültigen Handelsband im Bereich von leicht über oder leicht unter 1,14. Um die Devisenmärkte zu bewegen, bräuchte es nach Ansicht der Commerzbank ein deutlich höheres Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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