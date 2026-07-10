Domat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2026 zwar etwas weniger umgesetzt, aber mehr Mengen abgesetzt und verdient. Die Prognose für das laufende Jahr wird nun sogar leicht erhöht. Wie das von der SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Unternehmen am Freitag mitteilte, ging der Umsatz um 0,8 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken zurück. Dabei schmälerten Währungseffekte die Verkäufe um 5,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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