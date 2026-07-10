Die Aktie von Bloom Energy erholt sich wieder. Nach der Short-Attake von Hunterbrook Capital schlägt der US-Konzern mit scharfen Worten zurück. Den Anlegern gefällt das! Bloom Energy wehrt sich gegen die Short-Attacke von Hunterbrook. Der US-Konzern weist schwere Vorwürfe zurück. Im Zentrum der Beschuldigungen stehen die Finanzergebnisse, die Buchhaltung und die Frage, wie abhängig der Brennstoffzellenanbieter von Scandiumoxid-Lieferungen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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