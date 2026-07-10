Die Aktie des Laborausrüsters Sartorius hat am Donnerstag kräftig zugelegt. Auf der Handelsplattform Xetra gingen die Vorzüge der Gesellschaft mit einem Plus von 6,9 Prozent aus dem Handel. Der MDAX-Wert profitierte dabei unter anderem von erneuten Übernahmegerüchten um den im DAX gelisteten Diagnostik-Spezialisten Qiagen (DER AKTIONÄR berichtete).Spannend in diesem Zusammenhang: Im Mai wurde bekannt, dass Elliott Asset Management, unter der Leitung des Hedgefondsmanagers Paul Singer, beim Sartorius-Großaktionär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär