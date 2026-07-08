Milliardenmarkt Zelltherapie vor dem nächsten Schub: Jetzt wird der größte Engpass gelöst - profitiert Mesoblast?

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Zelltherapien stehen vor ihrer nächsten Entwicklungsstufe. Noch vor wenigen Jahren galten Zelltherapien als medizinische Meisterleistung - gleichzeitig aber auch als logistischer Kraftakt. Individuell hergestellte Zellprodukte, mehrwöchige Krankenhausaufenthalte und Behandlungskosten von mehreren hunderttausend Euro begrenzten ihren Einsatz auf wenige spezialisierte Zentren. Genau das könnte sich nun ändern. Während große Pharmakonzerne wie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046), Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) und Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) ihre Zelltherapie-Portfolios kontinuierlich ausbauen, zeigt eine aktuelle Entwicklung aus Deutschland, dass sich nun auch die Versorgung selbst grundlegend verändern könnte.

Deutschland gelingt ein wichtiger Schritt

An der Uniklinik Köln wurde erstmals in Deutschland eine vollständig ambulante CAR-T-Zelltherapie für ausgewählte Patienten mit Multiplem Myelom erfolgreich durchgeführt. Die Ergebnisse, die Anfang Juli im Fachjournal Hemasphere veröffentlicht wurden, zeigen: Mit einem engmaschigen Überwachungskonzept konnte die Behandlung sicher außerhalb eines langen stationären Krankenhausaufenthalts erfolgen. Zwölf Patienten wurden vollständig ambulant behandelt. Lediglich vier mussten zwischenzeitlich für wenige Tage stationär aufgenommen werden. Gleichzeitig konnten nach Angaben der Forscher rund 172 Krankenhaustage eingespart werden - eine Reduzierung um rund 90 Prozent gegenüber der bisherigen Versorgung. Für die Branche ist diese Entwicklung weit mehr als eine organisatorische Verbesserung. Je einfacher Zelltherapien in den klinischen Alltag integriert werden können, desto größer wird ihr wirtschaftliches Potenzial. Sinkende Behandlungskosten, höhere Behandlungskapazitäten und eine bessere Patientenerfahrung könnten den Einsatz dieser Therapien deutlich beschleunigen.

Die Industrie investiert Milliarden in den Ausbau der Zelltherapie

Dass die Branche an dieses Wachstum glaubt, zeigen die Investitionen der vergangenen Jahre. Johnson & Johnson baut gemeinsam mit Legend Biotech die Produktion der CAR-T-Therapie Carvykti kontinuierlich aus. Gilead Sciences investiert weiter in seine Kite-Plattform und entwickelt neue Zelltherapien für verschiedene Krebsarten. Auch Bristol Myers Squibb treibt die Weiterentwicklung seiner CAR-T-Produkte voran und arbeitet an neuen Produktionsverfahren, um die Herstellung effizienter zu gestalten. Parallel investieren Unternehmen wie Sartorius (ISIN: DE0007165631) und Merck KGaA (ISIN: DE0006599905) Milliarden in Technologien, die Zelltherapien künftig schneller, automatisierter und kostengünstiger produzieren sollen. Immer deutlicher wird: Die nächste Wachstumsphase der Zelltherapie entscheidet sich nicht mehr allein im Labor, sondern ebenso in Produktion, Logistik und Versorgung.

Standardisierte Zelltherapien rücken stärker in den Fokus

Während klassische CAR-T-Therapien individuell für jeden Patienten hergestellt werden müssen, verfolgen andere Unternehmen einen standardisierteren Ansatz. Ziel ist es, Zellprodukte zu entwickeln, die unabhängig vom einzelnen Patienten produziert, gelagert und bei Bedarf unmittelbar eingesetzt werden können. Gelingt diese Entwicklung, könnten Zelltherapien künftig nicht mehr nur in hochspezialisierten Zentren eingesetzt werden. Auch neue Anwendungsgebiete wie chronische Entzündungserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder degenerative Erkrankungen würden wirtschaftlich deutlich attraktiver.

Mesoblast setzt auf mesenchymale Stromzellen

Genau an diesem Punkt positioniert sich Mesoblast. Das Unternehmen verfolgt einen anderen therapeutischen Ansatz als klassische CAR-T-Anbieter und entwickelt Therapien auf Basis mesenchymaler Stromzellen (MSC). Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und die Regeneration geschädigten Gewebes unterstützen. Im Gegensatz zu patientenspezifischen Zelltherapien basiert die Plattform auf standardisiert hergestellten Zellprodukten. Dadurch könnten Herstellung, Lagerung und Bereitstellung langfristig einfacher und effizienter erfolgen. Gleichzeitig adressiert Mesoblast Indikationen, die weit über die Onkologie hinausreichen - darunter Herzinsuffizienz, chronische Entzündungserkrankungen, Rückenschmerzen und weitere regenerative Anwendungen. Mit der FDA-Zulassung von Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über eine kommerzielle Zelltherapie. Parallel entwickelt Mesoblast mehrere Programme in fortgeschrittenen klinischen Studien, darunter rexlemestrocel-L zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen sowie weitere Programme für entzündliche Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Indikationen.

Die Zelltherapie wird zunehmend zu einer Industrie

Noch vor wenigen Jahren stand vor allem die wissenschaftliche Machbarkeit im Mittelpunkt. Heute verschiebt sich der Fokus zunehmend auf Skalierbarkeit, Produktionskapazitäten und Wirtschaftlichkeit. Genau deshalb investieren Pharmaunternehmen ebenso wie Zulieferer und Technologieanbieter massiv in den Ausbau ihrer Produktionsplattformen. Die ambulante CAR-T-Therapie aus Köln zeigt, dass sich auch die klinische Versorgung weiterentwickelt. Je einfacher sich Zelltherapien in den Alltag integrieren lassen, desto größer dürfte ihr Markt werden.

Fazit

Die aktuelle Entwicklung aus Köln könnte einen wichtigen Wendepunkt markieren. Erstmals zeigt sich, dass hochkomplexe Zelltherapien nicht zwangsläufig lange Krankenhausaufenthalte erfordern. Parallel investieren internationale Pharmakonzerne und Life-Science-Unternehmen Milliarden in Produktionsplattformen und neue Zelltechnologien. Dadurch entsteht ein Markt, der sich zunehmend von einer hochspezialisierten Nische zu einer breiteren Therapieplattform entwickeln könnte. Für Mesoblast ergibt sich daraus ein interessantes Umfeld. Während viele Unternehmen weiterhin auf individuelle Zelltherapien setzen, verfolgt Mesoblast mit standardisierten mesenchymalen Stromzellen einen eigenen Ansatz, der auf eine breitere Einsetzbarkeit abzielt. Ob sich dieser langfristig durchsetzt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Klar ist jedoch: Der Zelltherapie-Markt entwickelt sich derzeit mit hoher Dynamik - und genau in diesem Umfeld ist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) positioniert.

Quellen:

Uniklinik Köln / idw - Erstmals in Deutschland: komplett ambulante CAR-T-Zelltherapie beim Multiplen Myelom

https://nachrichten.idw-online.de/2026/07/02/erstmals-in-deutschland-komplett-ambulante-car-t-zelltherapie-beim-multiplen-myelom

Hemasphere - Outpatient CAR-T Cell Therapy in Multiple Myeloma

https://journals.lww.com/hemasphere

Johnson & Johnson - CARVYKTI (CAR-T) Informationen

https://www.jnj.com/media-center/press-releases

Gilead Sciences - Kite Cell Therapy Portfolio

https://www.kitepharma.com

Sartorius - Eveo Cell Therapy Platform

https://www.sartorius.com/en/products/cell-and-gene-therapy

Mesoblast - Unternehmenswebsite und Pipeline

https://www.mesoblast.com



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