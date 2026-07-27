Big Pharma setzt wieder auf Wachstum - und Mesoblasts erste Stammzelltherapie liefert bereits 115 Millionen US-Dollar

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Nach Jahren hoher Forschungsaufwendungen, Patentabläufe und wachsender Konkurrenz durch Generika befindet sich die globale Pharmabranche wieder auf Wachstumskurs. Konzerne wie Novartis konnten im zweiten Quartal trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds steigende Umsätze vorweisen und profitieren zunehmend von innovativen Therapien in Bereichen wie Onkologie, Neurologie und seltenen Erkrankungen. Gleichzeitig stellt sich für Investoren eine neue Frage: Könnten Zell- und Stammzelltherapien nach dem Boom der GLP-1-Medikamente zum nächsten großen Wachstumsmarkt der Branche werden?

Dass die großen Pharmakonzerne weiterhin erhebliche Summen in neue Behandlungsansätze investieren, zeigt der jüngste Quartalsbericht von Novartis. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum von einem Prozent auf vergleichbarer Basis und verwies insbesondere auf die starke Entwicklung wichtiger Produkte wie Kisqali, Kesimpta, Scemblix, Pluvicto und Leqvio. Besonders dynamisch entwickelte sich Kisqali mit einem Wachstum von 43 Prozent, während Scemblix sogar um 89 Prozent zulegte. Trotz eines Rückgangs beim Nettogewinn bestätigte Novartis seine Prognose für das Gesamtjahr und erwartet weiterhin ein niedriges einstelliges Umsatzwachstum.

Doch während die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte zuletzt vor allem auf Krebsmedikamente und Adipositas-Therapien gerichtet war, gewinnt ein weiterer Bereich zunehmend an Bedeutung: allogene Zelltherapien. Lange Zeit galten Stammzellbehandlungen als wissenschaftlich vielversprechend, wirtschaftlich jedoch schwer skalierbar. Hohe Entwicklungskosten, komplexe Produktionsprozesse und regulatorische Hürden verhinderten bislang den breiten kommerziellen Durchbruch.

Genau an diesem Punkt rückt nun Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) in den Fokus. Das australisch-amerikanische Biotechunternehmen meldete für seine Stammzelltherapie Ryoncil im vierten Quartal einen Nettoumsatz von 36 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr summierten sich die Erlöse bereits auf 115 Millionen US-Dollar - ein Wert, der nach Angaben des Unternehmens die ursprünglichen Erwartungen übertroffen hat.

Der erste echte Härtetest für Stammzelltherapien

Die Entwicklung ist deshalb bemerkenswert, weil Ryoncil eine Sonderstellung innerhalb der Branche einnimmt. Das Medikament ist die erste mesenchymale Stromazelltherapie, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen wurde. Zugelassen ist die Behandlung für Kinder ab zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung, einer schweren Komplikation nach Stammzelltransplantationen, für die bislang nur begrenzte Therapiemöglichkeiten zur Verfügung standen.

Für die gesamte Zelltherapiebranche besitzt diese Zulassung Signalwirkung. Über Jahre hinweg konzentrierte sich die Diskussion vor allem auf das wissenschaftliche Potenzial der Technologie. Nun liegen erstmals konkrete kommerzielle Zahlen vor, die zeigen, dass innovative Zelltherapien nicht nur medizinisch relevant, sondern auch wirtschaftlich tragfähig sein können.

Mesoblast-Chef Silviu Itescu sprach von einer starken Nachfrage seit der Markteinführung und verwies darauf, dass die Erlöse bereits über den ursprünglichen Planungen lägen. Gleichzeitig erwartet das Management weiteres Wachstum im kommenden Geschäftsjahr und verweist auf die zunehmende Nutzung von Ryoncil in führenden pädiatrischen Zentren in den USA.

Wachstum über ein einzelnes Produkt hinaus

Für Investoren dürfte dabei nicht nur die aktuelle Umsatzentwicklung interessant sein, sondern auch die strategische Perspektive. Mesoblast verfügt nach eigenen Angaben über eine solide Kapitalbasis und sieht die laufenden operativen Aktivitäten inzwischen zunehmend durch das Umsatzwachstum finanziert. Zudem soll eine neue Finanzierungslinie über fünf Jahre zusätzlichen Spielraum für die Weiterentwicklung der Produktpipeline schaffen.

Das Unternehmen setzt dabei nicht ausschließlich auf Ryoncil. Die zugrunde liegende Technologieplattform soll auch bei weiteren entzündlichen Erkrankungen zum Einsatz kommen. So wird Ryoncil zusätzlich für die Behandlung erwachsener Patienten mit Graft-versus-Host-Erkrankungen sowie für bestimmte Formen chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen untersucht. Parallel entwickelt Mesoblast mit Rexlemestrocel-L weitere Zelltherapien für Herzinsuffizienz und chronische Rückenschmerzen.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil könnte im Bereich geistiges Eigentum liegen. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Patentportfolio mit mehr als 1.000 erteilten Patenten und Patentanmeldungen, die Schutzrechte in wichtigen Märkten bis mindestens 2044 sichern sollen.

Warum die Pharmabranche genau hinschaut

Der Erfolg von Ryoncil kommt zu einem Zeitpunkt, an dem große Pharmakonzerne verstärkt nach neuen Wachstumsfeldern suchen. Die milliardenschweren Erfolge der GLP-1-Medikamente haben gezeigt, dass innovative Therapieansätze innerhalb weniger Jahre ganze Märkte verändern können. Gleichzeitig investieren Unternehmen weltweit in Gentherapien, personalisierte Medizin und neuartige Zellbehandlungen.

Novartis selbst unterstrich im jüngsten Quartal die Bedeutung seiner Innovationspipeline. Zu den wichtigsten Fortschritten zählen unter anderem neue Zulassungen, positive Studiendaten und mehrere regulatorische Meilensteine in Bereichen wie seltene Erkrankungen und Neurologie. Der Konzern sieht sich damit weiterhin auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen.

Für kleinere Biotechunternehmen wie Mesoblast eröffnet dieses Umfeld Chancen. Sobald ein neuartiger Therapieansatz den kommerziellen Nachweis erbringt, wächst häufig auch das Interesse potenzieller Partner aus der Pharmabranche. Gleichzeitig bleiben die Risiken hoch. Klinische Rückschläge, regulatorische Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der internationalen Vermarktung können die Entwicklung weiterhin erheblich beeinflussen.

Fest steht jedoch: Die jüngsten Zahlen von Mesoblast liefern eines der bislang deutlichsten Signale dafür, dass Stammzelltherapien den Sprung aus der Forschung in den klinischen Alltag schaffen können. Während die großen Pharmakonzerne ihre Wachstumsgeschichten fortschreiben, beobachten Investoren zunehmend, welche kleineren Unternehmen vom nächsten Innovationszyklus profitieren könnten. Mit einem ersten vollen Geschäftsjahr von 115 Millionen US-Dollar Umsatz hat Mesoblast zumindest gezeigt, dass die kommerzielle Zukunft der Zelltherapie längst begonnen haben könnte.

Quellen:

https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-delivered-sales-growth-q2-and-further-advanced-pipeline-full-year-guidance-reaffirmed

https://investorsmedia.mesoblast.com/

https://www.lilly.com/

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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