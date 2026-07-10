Der SNF beteiligt sich neu an Open Research Europe. Ab Herbst 2026 können dort alle Forschenden in der Schweiz ihre Artikel veröffentlichen. Ein Meilenstein für die Wissenschaft unseres Landes. Mit öffentlichen Geldern finanzierte Ergebnisse der Forschung sollen für alle Interessierten frei zugänglich sein. Open Research Europe (ORE) wurde 2021 von der Europäischen Kommission als Plattform für das sogenannte Diamant-Open-Access gegründet. Beim Diamant-Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab