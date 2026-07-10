Winaico hat ein neues Glas-Glas-Solarmodul mit 500 Watt Nennleistung vorgestellt. Nach Angaben des Unternehmens erreicht das Modul einen Wirkungsgrad von 24,5 Prozent und soll bei unveränderten Abmessungen eine höhere Flächenleistung ermöglichen. Die Winaico Deutschland GmbH erweitert ihr Portfolio um das Solarmodul WST-500BKX54-B2 Ultra Black. Das Glas-Glas-Modul erreicht nach Unternehmensangaben eine Nennleistung von 500 Watt bei Abmessungen von 1.800 Ö 1.134 Ö 35 Millimetern. Damit richtet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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