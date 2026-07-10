Pfäffikon - Die Helveteq AG hat die Ernennung von Frédéric Taesch zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. August 2026 bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von Cosimo Donati an, der sein Amt niederlegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, dem Unternehmen aber als Senior Advisor erhalten bleibt. Taesch rückt aus seiner bisherigen Funktion als Chief Operating Officer an die Spitze. Er bringt mehr als 20 Jahre internationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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