Die BMW-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn in einem ausgeprägten Abwärtstrend, der sich zuletzt nochmals deutlich verschärft hat. Am Freitag notiert das Papier bei 58,50 € und damit rund -40% unter dem Jahreshoch. Viele Anleger stellen sich daher die Frage: Ist das bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit oder drohen weitere Kursverluste? VDA fordert weitere Strukturreformen Die deutsche Automobilindustrie steht weiterhin unter erheblichem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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