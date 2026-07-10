WOLFSBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne hat im Ringen um neue Sparpläne bei Volkswagen Klarheit, Verlässlichkeit und ein tragfähiges Konzept gefordert. Es sei die Aufgabe des Vorstandes, zügig ein schlüssiges Gesamtkonzept auf den Tisch zu legen, sagte der SPD-Politiker zu NDR Info. "Das ist es bisher nicht, und deswegen ist die Verunsicherung mit den Händen greifbar." Er betonte: "Das ist unanständig, so mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen."

Nach Konzernangaben stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit 12 Initiativen und das Zielbild 2030 vor. Demnach soll die Modellpalette schrittweise um bis zu 50 Prozent gestrafft werden und die Anzahl möglicher Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken. Angaben zu einem möglichen Stellenabbau und Werksschließungen gab es zunächst nicht.

Tonne: nicht mit Ängsten der Kolleginnen und Kollegen spielen

Konzernchef Oliver Blume hatte bereits im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW -Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.

"Wir haben eine gemeinsame Verantwortung", sagte Tonne. "Und die lautet: Mit den Ängsten der Kolleginnen und Kollegen in den Werken darf man nicht spielen." Werksschließungen und wegfallende Arbeitsplätze seien keine Zukunftsstrategie, kritisierte er. "Erst mal geht es doch darum, dass man eine Idee auf den Tisch legt, die Lust darauf macht, Autos von VW zu kaufen." Bisher höre man aber immer nur von Schließungen, Rückschritten und Streichungen./tst/DP/mis