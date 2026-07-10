BRW: Der Billionär und der teuerste Börsengang aller Zeiten

08.07.2026 -

Am 12. Juni 2026 wurde Finanzgeschichte geschrieben. Mit dem Börsengang des Raumfahrt- und Technologiekonzerns SpaceX wurde dessen Gründer Elon Musk - zumindest auf dem Papier - zum ersten Billionär der Menschheitsgeschichte. Das Emissionsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar markiert den größten Börsengang aller Zeiten; die Bewertung des Unternehmens erreichte binnen weniger Handelstage in der Spitze rund 2,9 Billionen US-Dollar. Zur Einordnung: Das entspricht mehr als dem Wert aller 40 DAX-Konzerne zusammen. Man könnte dieses Ereignis als Kuriosität abtun, als weiteres Kapitel in der an Superlativen nicht armen Geschichte des Elon Musk. Doch wer genauer hinschaut, erkennt in diesem Börsengang ein Lehrstück über die Mechanik moderner Kapitalmärkte - und einen Fingerzeig auf eine Entwicklung, die sich abseits der Schlagzeilen an einem ganz anderen Ort vollzieht: dem Anleihemarkt.

1. Wie wird man Billionär? Eine kurze Rechenübung

Beginnen wir mit einer einfachen Frage: Wie kommt eine Bewertung von 1,8 Billionen US-Dollar - zum Zeitpunkt des Börsengangs - bzw. 2,9 Billionen US-Dollar - am dritten Handelstag, nachdem der Aktienkurs temporär um 67 Prozent angestiegen war - eigentlich zustande?

Die Antwort ist simpel. Beim Börsengang wurden lediglich 4,25 Prozent der SpaceX-Aktien am Markt platziert. Für diesen kleinen Anteil zahlten die Zeichner 75 Milliarden US-Dollar. Frei nach Adam Riese lässt sich daraus für 100 Prozent ein Unternehmenswert von knapp 1,8 Billionen US-Dollar ableiten. Da Elon Musk 42 Prozent der Anteile hält, wird ihm ein Vermögen von rund756 Milliarden US-Dollar zugeschrieben - und zusammen mit seinen Tesla-Aktien genügte das bereits, um die magische Billionengrenze zu überschreiten.

Der entscheidende Punkt liegt in dem, was diese Rechnung verschweigt: Der Preis wurde für einen kleinen, künstlich verknappten Anteil gezahlt - und auf das Ganze hochgerechnet. Niemand hat also je 1,8 Billionen US-Dollar, geschweige denn 2,9 Billionen US-Dollar, für SpaceX geboten. Und würde Herr Musk versuchen, seine 42 Prozent tatsächlich zu veräußern, fände er zu diesem Preis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Käufer - der Kurs würde lange vor Abschluss eines solchen Verkaufs nachgeben.

2. Was hinter der Bewertung steht - eine nüchterne Bestandsaufnahme

Nun wäre es zu einfach, SpaceX als bloßes Luftschloss abzutun, wie es mancher Kommentator dieser Tage tut. Die Wahrheit ist - wie so oft - differenzierter.SpaceX erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 18,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr.[1] Das Satelliteninternet-Geschäft Starlink erzielte dabei mit 11,4 Milliarden US-Dollar Umsatz eine EBITDA-Marge von 63 Prozent - ein Wert, von dem etablierte Telekommunikationskonzerne nur träumen können. Im Raketengeschäft ist das Unternehmen mit über 80 Prozent Anteil an der weltweit ins All beförderten Nutzlast faktisch konkurrenzlos.Und dennoch: Unter dem Strich schrieb SpaceX im vergangenen Jahr einen Verlust von rund fünf Milliarden US-Dollar. Der Grund liegt im dritten Standbein des Konzerns - dem im Februar übernommenen KI-Unternehmen xAI samt der Plattform X, das allein einen operativen Verlust von über sechs Milliarden US-Dollar verursachte. Das profitable Starlink-Geschäft subventioniert damit faktisch eine hochdefizitäre Wette auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz.All das beschreibt die Gegenwart korrekt. Doch wird bekanntlich nicht diese, sondern die Zukunft an der Börse gepreist. Also welche Erwartungen hat der Markt an die Zukunft von SpaceX? Hierüber geben die Konsensschätzungen der Analysten präzise Auskunft - und sie verdienen es, in Ruhe betrachtet zu werden:[2]

Demnach erwartet der Markt, dass SpaceX seinen Umsatz binnen fünf Jahren verelffacht - das Unternehmen müsste bis 2030 aus dem Stand Erlöse aufbauen, die dem heutigen Gesamtumsatz des Meta-Konzerns entsprechen. Ferner wird erwartet, dass Starlink seine Kundenbasis von gut zehn auf rechnerisch rund 135 Millionen Abonnenten verdreizehnfacht - bei gleichzeitig sinkenden Preisen.[1] Und vor allem wird erwartet, dass ausgerechnet jenes KI-Segment, das heute das kleinste und zugleich verlustreichste des Konzerns ist, sein Geschäftsvolumen vervierzigfacht und zum dominierenden Standbein wird.Wer heute SpaceX-Aktien kauft, zahlt also nicht für ein Unternehmen, welches real existiert, sondern eines, das erst noch entstehen muss. Es ist eine Wette darauf, dass die neue Großrakete Starship kommerziell gelingt, dass Rechenzentren im Weltall eines Tages Realität werden und dass sich die KI-Verluste in KI-Gewinne verwandeln. Und selbst wer unterstellt, dass all diese Erwartungen vollständig eintreffen, bezahlt zum heutigen Kurs noch immer rund das 45-Fache des für das Jahr 2030 erhofften Gewinns. Zum Vergleich: Nvidia, mit bereits heute funktionierendem Geschäftsmodell und realen Gewinnen, ist derzeit für etwa das 21-Fache des für 2026 erwarteten Gewinns (bzw. das 10-Fache des für das Jahr 2030 erwarteten Gewinns) zu haben.[2] Für dasselbe Zieljahr 2030 gerechnet, kostet SpaceX also das Vier- bis Fünffache dessen, was der Markt für den profitabelsten Akteur des KI-Booms aufruft.Auf dem Weg in diese erhoffte Zukunft wird SpaceX nach denselben Schätzungen bis 2029 durchgehend mehr Geld ausgeben, als es einnimmt - in Summe fehlen rund 86 Milliarden US-Dollar, die von außen kommen müssen. Womit sich die Frage stellt: von wem?

3. Die eigentliche Geschichte spielt am Anleihemarkt

So aufmerksamkeitsstark der Börsengang war - die Antwort auf diese Frage führt an einen Ort, den die breite Öffentlichkeit bislang kaum beachtet. Denn der Kapitalhunger der Technologiebranche hat sich längst vom Aktien- auf den Anleihemarkt verlagert.Die Zahlen sind bemerkenswert: Die weltweite Emission von Anleihen zur Finanzierung künstlicher Intelligenz wird sich im laufenden Jahr auf rund 570 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.[1] Die großen Technologiekonzerne - Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta - begeben inzwischen Anleihen in Größenordnungen, die das Zehnfache des Niveaus von 2024 erreichen. Alphabet platzierte im Februar die erste hundertjährige Anleihe eines Technologiekonzerns seit den 1990er-Jahren; Nvidia folgte im Juni mit einem 25-Milliarden-Dollar-Paket, dessen längste Tranche erst 2056 fällig wird.Warum dieser Schwenk? Die Investitionsausgaben der großen Technologiekonzerne verschlingen inzwischen nahezu 100 Prozent ihrer operativen Mittelzuflüsse - vor drei Jahren waren es noch rund 40 Prozent.[2] Selbst die profitabelsten Unternehmen der Welt können den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur also nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren. Was früher aus dem Cashflow bezahlt wurde, wird nun über Schulden vorfinanziert - im Vertrauen darauf, dass die erhofften KI-Erträge eines Tages eintreffen.Auch SpaceX selbst ließ keine Zeit verstreichen: Keine zwei Wochen nach dem Börsengang platzierte das Unternehmen seine erste Anleihe - ursprünglich mit 20 Milliarden US-Dollar geplant, wegen der enormen Nachfrage auf 25 Milliarden aufgestockt und dennoch 3,5-fach überzeichnet. Bemerkenswert dabei war weniger das Volumen als der Preis: Für die zehnjährige Anleihe eines Unternehmens, das im vergangenen Jahr fünf Milliarden US-Dollar Verlust schrieb und dessen freier Cashflow nach Analystenschätzungen erst 2030 ins Positive drehen soll, verlangten die Käufer gerade einmal 1,4 Prozentpunkte Aufschlag gegenüber amerikanischen Staatsanleihen.Womit wir bei der Frage wären, die uns als Vermögensverwalter unmittelbar beschäftigt: Wer kauft all diese Anleihen - und zu welchem Preis?Die Käufer sind überwiegend jene Institutionen, die langfristige Verbindlichkeiten bedienen müssen: Pensionsfonds, Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen. Das Kapital hierfür entsteht also nicht neu; es wird nur umgeschichtet - im Regelfall aus dem volumenstärksten Segment des Anleihemarktes, den Staatsanleihen.Parallel dazu ist am Markt für Staatsanleihen Bemerkenswertes zu beobachten: Der Internationale Währungsfonds stellte jüngst fest, dass die traditionelle Sicherheitsprämie amerikanischer Staatsanleihen - im Fachjargon Convenience Yield genannt - erstmals negativ geworden ist.[3] Jahrzehntelang waren Anleger bereit, für die besondere Sicherheit und Liquidität amerikanischer Staatspapiere auf Rendite zu verzichten; dieser Vorzugsstatus ist verschwunden. Gleichzeitig notieren die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen nahe historischer Tiefststände - und das ausgerechnet in einer Phase, in der das Angebot an neuen Schuldtiteln Rekordwerte erreicht.Die Ursachen dieser Entwicklung sind vielschichtig. Zum einen konkurrieren Staatsanleihen erstmals mit einem Rekordangebot privater Schuldtitel um dieselben Käufer. Zum anderen - und dies wiegt schwerer - hat die Investorengemeinde begonnen, die Sonderstellung des amerikanischen Staates als Schuldner zu hinterfragen: Haushaltsdefizite von sechs bis sieben Prozent der Wirtschaftsleistung ohne jede Rezession, eine Zinslast, die zum zweitgrößten Ausgabenposten des Bundeshaushalts geworden ist, und wiederkehrende politische Angriffe auf die Unabhängigkeit der Notenbank hinterlassen Spuren. Wichtig ist gleichwohl die Einordnung: Es geht um den Preis dieser Sonderstellung, nicht um die Schutzfunktion von Staatsanleihen schlechthin - in sämtlichen Stressphasen der vergangenen achtzehn Monate blieben erstklassige Staatsanleihen der relative Zufluchtsort (siehe Abbildung).

Entwicklung der Kreditrisikoprämie

Die Abbildung zeigt die Risikoaufschläge amerikanischer Unternehmensanleihen gegenüber US-Staatsanleihen - also jene zusätzliche Rendite, die Anleger als Entschädigung dafür verlangen, dass sie ihr Geld einem Unternehmen und nicht dem Staat leihen. Die blaue Linie steht für Anleihen guter Bonität (Investment Grade, rechte Skala), die grüne für Anleihen schwächerer Schuldner (High Yield, linke Skala), jeweils in Prozentpunkten. Zweierlei ist zu erkennen: In beiden Stressphasen (grau hinterlegt) schnellten die Aufschläge in die Höhe - die Anleger verlangten für Unternehmensrisiken deutlich mehr Entschädigung, während Staatsanleihen als Zufluchtsort gefragt blieben. Und: Kaum war die jeweilige Krise abgeklungen, fielen die Aufschläge rasch wieder auf das alte, im historischen Vergleich außerordentlich niedrige Niveau zurück - als wäre nichts gewesen.

Für Anleger in Unternehmensanleihen bleibt dennoch eine unbequeme Arithmetik: Ihre Risikoaufschläge werden an einer Referenz gemessen, deren eigene Sicherheitsprämie erodiert. Wer heute für KI-Schuldtitel historisch geringe Aufschläge akzeptiert, erhält in Wahrheit noch weniger Risikokompensation, als die nackte Zahl vermuten lässt.

Erste Warnsignale gibt es bereits. So verteuerten sich die Kreditausfallversicherungen des Software-Konzerns Oracle - eines der aggressivsten KI-Investoren - binnen eines Jahres von rund 40 auf zeitweise 200 Basispunkte; der Markt begann, bei einem einzelnen großen Schuldner das Risiko neu zu bewerten. Anfang Juli folgte ein zweites Beispiel: Die erst im Juni begebenen Hochzinsanleihen des KI-Infrastrukturanbieters CoreWeave fielen binnen zweier Handelstage unter ihren Ausgabepreis - nicht wegen eines Zahlungsausfalls oder einer Gewinnwarnung, sondern allein auf die Nachricht hin, dass Meta ein eigenes Cloud-Geschäft aufbauen will und sich damit vom größten Kunden dieser Anbieter zu deren Konkurrenten wandelt. Beim Wettbewerber Nebius, dessen Auftragsbestand zu mehr als der Hälfte an Meta hängt, verloren Wandelanleihen daraufhin rund 20 Prozentpunkte. In einem Ökosystem, in dem dieselben Konzerne wechselseitig Kunden, Lieferanten und Wettbewerber sind, genügt also eine einzelne strategische Entscheidung, um die Kreditqualität ganzer Schuldnergruppen in Frage zu stellen - schneller jedenfalls, als Ratingurteile oder Risikoaufschläge es abbilden können.

Fazit

Erinnert das alles an die Jahrtausendwende, als unprofitable Internetunternehmen mit fantastischen Bewertungen an die Börse strömten? Teilweise ja - und doch mit einem wesentlichen Unterschied. Damals platzte eine Blase am Aktienmarkt, getragen von vielen Unternehmen ohne Substanz. Heute verfügen die zentralen Akteure über hochprofitable Kerngeschäfte - was der Kursentwicklung der vergangenen Jahre ein erheblich stabileres Fundament gibt. Das schließt freilich nicht aus, dass einzelne Titel - man denke an SpaceX, aber auch an manche Halbleiter- und Hardwarewerte - oder ganze Teilsektoren blasenähnliche Züge tragen. Der Unterschied liegt in der Art des Risikos: Die meisten dieser Unternehmen verdienen heute prächtig; die Frage ist nicht, ob sie überleben, sondern wann ihre Nachfrage von exponentiellem auf lineares Wachstum - oder Stagnation - umschwenkt und die Kurse dies nachvollziehen. Anleger riskieren hier schmerzhafte Bewertungskorrekturen, aber - von Ausnahmen abgesehen - nicht den Totalverlust, der um die Jahrtausendwende so viele traf. Die eigentliche Übertreibung - sofern es eine ist - bildet sich diesmal weniger im Aktienkurs als in der Verschuldung.

Wir maßen uns nicht an vorherzusagen, ob und wann sich diese Spannungen entladen. An den Kapitalmärkten wird bekanntlich nicht geklingelt. Möglich ist, dass die gewaltigen KI-Investitionen tatsächlich jene Produktivitätsgewinne hervorbringen, die ihre Finanzierung rechtfertigen - dann werden die heutigen Sorgen als Fußnote enden. Möglich ist aber auch, dass ein an sich unbedeutender Auslöser - ein geopolitischer Schock, eine enttäuschte Wachstumserwartung, eine misslungene Emission - die fein austarierte Finanzierungsmaschinerie ins Stocken bringt.

Für die Steuerung der uns anvertrauten Vermögen ziehen wir daraus drei Konsequenzen. Im Unternehmensanleihebereich bevorzugen wir kürzere Laufzeiten und positionieren uns klar abseits des KI-Finanzierungskomplexes. Bei Staatsanleihen erster Güte - allen voran Bundesanleihen - favorisieren wir hingegen bewusst längere Laufzeiten. Denn sollte der Investitionsboom eines Tages nachlassen - sei es durch Effizienzgewinne, sei es durch schlichte Überkapazitäten - und auf einen ohnehin verunsicherten Verbraucher treffen, entstünde eine Nachfrageschwäche klassischen Zuschnitts: ein Umfeld fallender Zinsen, in dem gerade die längeren Laufzeiten sicherer Schuldner ihre Schutzfunktion entfalten. Dass die Renditekurve heute, anders als noch vor drei Jahren, wieder positiv geneigt ist, kommt hinzu: Wer Durationsrisiko trägt, wird dafür wieder angemessen entlohnt. Und schließlich halten wir bewusst Liquidität vor - nicht aus Angst, sondern aus Überzeugung: Wer in stürmischen Phasen nicht verkaufen muss, sondern kaufen kann, verwandelt die Nervosität der anderen in die Rendite von morgen.

[1] Quelle: Bloomberg; Höchstkurs am 16. Juni 2026: 225,64 US-Dollar, entsprechend einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Billionen US-Dollar.

[1] Quelle: SEC-Börsenprospekt (Form S-1) der Space Exploration Technologies Corp. vom 20. Mai 2026.

[3] Quelle: Bloomberg-Konsensschätzungen, Stand Juni 2026; eigene Berechnungen. Rundungsbedingte Abweichungen möglich.

[4] Eigene Berechnung: erwarteter Starlink-Umsatz 2030 dividiert durch den erwarteten durchschnittlichen Monatsumsatz je Nutzer (Bloomberg-Konsens)

[5] Unternehmenswert SpaceX auf Basis Schlusskurs 03.07.2026: USD 2,145 Bio. Vs. Erwarteter Jahresüberschuss 2030: USD 47,021 Mrd.; Unternehmenswert Nvidia auf Basis Schlusskurs 03.07.2026: USD 4,610 Bio. vs. erwarteter Jahresüberschuss 2026: USD 219,113 Mrd. bzw. 2030: USD 456,360 Mrd.

[6] Quelle: Morgan Stanley, Juni 2026

[7] Quelle: UBS, PIMCO; Anteil der Investitionsausgaben am operativen Cashflow der fünf großen Hyperscaler.

[8] Quelle: Internationaler Währungsfonds, Global Financial Stability Report, April 2026.