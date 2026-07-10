Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Keine Panik vor der Fed! Zinsen bleiben dieses Jahr, wo sie sind.

10.07.2026 -

Nach der jüngsten geopolitischen Eskalation im Nahen Osten und dem sprunghaften Ölpreisanstieg spricht der Markt eine klare Sprache: Bis Oktober wird jetzt eine Zinserhöhung in den USA eingepreist. Wir denken, dass diese Erhöhung nicht kommen wird. Hier sind die vier entscheidenden Gründe:

1. Angebotsschocks kann die Fed nicht "wegzinsen"! Das am Mittwoch veröffentlichte Fed-Protokoll hat es auf den Punkt gebracht: Die aktuelle Inflation wird primär von der Angebotsseite getrieben - durch Zölle, den Nahostkonflikt und die Rohstoffpreise. Gegen solche externen Schocks sind Zinserhöhungen wirkungslos. Die Fed weiß das.

2. AI-Boom ist strukturell disinflationär! Auch wenn der AI-Boom wie zuletzt bei Speicherchips partiell zu Preiserhöhungen und damit relativen Preisveränderungen führt, ist dieser aufgrund der Produktivitätssteigerungen strukturell disinflationär. Die US-Daten zur Arbeitsproduktivität zeigen dies bereits jetzt, und die Fed hat diesen Aspekt ebenfalls in ihrem Protokoll thematisiert.

3. Truflation als Frühindikator signalisiert Entwarnung! Während die "offizielle" PCE-Inflation weiter deutlich über der Zwei-Prozent-Marke liegt, lohnt ein Blick auf die Truflation. Dieser Indikator berücksichtigt einen breiteren Güterkorb, der täglich gemessen wird und vor allem den Mietpreisen weniger Bedeutung beimisst. Die Truflation ist daher tatsächlich näher am wirklichen Preisbild, kann als Vorlaufindikator interpretiert werden und zeigt uns schon heute, dass auch die "offizielle" Inflation bald nach unten nachziehen wird.

4. Und last but not least: Die Geldpolitik ist richtig kalibriert! Der aktuelle geldpolitische Kurs ist weitgehend neutral. Er bremst die Wirtschaft nicht ab, heizt sie aber auch nicht an. Das passt perfekt zum aktuellen Umfeld eines stabilen, aber nicht mehr inflationären Arbeitsmarktes.

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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

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