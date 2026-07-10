Deutschland erhielt im Juni 2026 erneut viel Sonne. Die mittlere Globalstrahlung lag bei 181 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Besonders hohe Werte wurden im südlichen Bayern gemessen. Im Juni 2026 betrug die mittlere Globalstrahlung in Deutschland 181 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Die Monatssumme der Globalstrahlung lag bundesweit zwischen 162 und 203 Kilowattstunden pro Quadratmeter.Die niedrigsten Werte registrierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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