Der hoch verschuldete Bayer-Konzern verschafft sich mehr finanzielle Flexibilität. Mit dem Finanzinvestor Apollo haben die Leverkusener einen milliardenschweren Deal unter Dach und Fach gebracht, der die Kapitalstruktur des DAX-Unternehmens verbessert. Die Bayer-Aktie daraufhin zwei Prozent an Wert.Laut einer Mitteilung des Unternehmens erhalte Apollo eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer wiederum das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Kontrazeptiva (Verhütungsmittel) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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