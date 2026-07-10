In der Schweiz waren bis zum Jahresende 2025 insgesamt 338. 270 Photovoltaik-Anlagen installiert, die über eine kumulierte Leistung von 9498,6 Megawatt verfügten. Dies geht aus der am Donnerstag veröffentlichten "Statistik Sonnenenergie 2025" hervor. Dabei erlebte der Photovoltaik-Markt in dem Land im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Der Zubau nach der Statistik ging von 1800 im Jahr 2024 auf 1333 Megawatt im vergangenen Jahr zurück. Auch die verkaufte Photovoltaik-Leistung ging im Vergleich von 1810 auf 1280 Megawatt zurück. Dass der reale Zubau höher lag, liegt am Überhang, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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