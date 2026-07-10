DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologieaktien dank Micron wieder gesucht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Angeführt wurde die Erholung von Technologiewerten, insbesondere aus dem Halbleitersegment. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten sei weitgehend ausgeblendet worden, zumal sich die Lage dort offenbar wieder etwas beruhigt habe, hieß es. Dazu lag der Ölpreis mit etwa 76 Dollar wieder deutlich unter dem jüngsten Hoch von rund 80 Dollar. "Eine Lesart der Kursentwicklung ist, dass sich die Märkte an einen andauernden Konflikt auf niedrigem Niveau zwischen den USA und dem Iran gewöhnen", kommentierte das Analystenteam von InTouch Capital Markets.

Die Märkte spielten im zuletzt zu beobachtenden Hin und Her nun wieder einen langfristigen Boom um Künstliche Intelligenz. Händler verwiesen dazu auf die Ankündigung von Micron Technology, die Investitionen in die US-Speicherchipproduktion bis 2035 auf rund 250 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Besonders kräftig fiel die Erholung in Südkorea aus. Der technologielastige und jüngst sehr volatile Kospi erholte sich um 2,5 Prozent, hatte zeitweise aber sehr viel deutlicher zugelegt. Am Mittwoch war er um über 5 Prozent eingebrochen. Die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix entfernten sich ebenfalls von ihren Tageshochs. Samsung gewannen 2,5, während SK Hynix um 0,3 Prozent niedriger schlossen. Samsung hatte zu Wochenbeginn starke Geschäftszahlen vorgelegt, worauf die Aktie dennoch deutlich nachgab. Nun erholte sie sich. Bei SK Hynix stützte nicht nachhaltig, dass die Platzierung von US-Hinterlegungsscheine auf sehr starkes Interesse stieß. Das Unternehmen platzierte 177,9 Millionen ADRs zu je 149 Dollar und nahm damit wie geplant rund 26,5 Milliarden Dollar ein.

In Tokio zog der Topix um 0,4 Prozent an. Rückenwind lieferten Berichte, wonach ein staatlicher Pensionsfonds eine höhere Gewichtung japanischer Aktien prüfen soll. Bei den Einzelwerten stiegen die am Vortag bereits festen Murata Manufacturing um 4,1 Prozent. Kioxia Holdings drehten dagegen ins Minus und verloren 1,1 Prozent, nachdem Bain Capital den Ausstieg bei dem Speicherchiphersteller abgeschlossen hatte.

Softbank Group schossen um 10,7 Prozent nach oben. Fast Retailing verbilligten sich um 3,6 Prozent, nachdem der Uniqlo-Mutterkonzern zwar beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, aber zugleich vor den Auswirkungen eines schwächeren Yen auf im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne gewarnt hatte. Auch eine höhere Gewinnprognose kam dagegen nicht an.

Der HSI in Hongkong ließ dem kräftigen Vortagesplus im Späthandel einen weiteren Zugewinn von 0,9 Prozent folgen. In Schanghai ging es um 1 Prozent nach unten, in Sydney dagegen um 0,5 Prozent nach oben.

Stark gesucht waren in Sydney Aktien von Uranminenbetreibern, nachdem Australien und Indien Verwaltungsvereinbarungen abgeschlossen hatten, die den Weg für den Export von australischem Uran nach Indien freimachen. Unter anderen stiegen Paladin Energy um 4,1 Prozent. Deep Yellow um 7,4 und Boss Energy um 6,7 Prozent. Die beiden Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto verteuerten sich um 2,5 und 3,8 Prozent. Vor dem Handelsstart hatte Elevra Lithium einen Anstieg der Produktion von Spodumenkonzentrat um 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal berichtet, wobei aber die Preise enttäuschten. Der Kurs gab um 1,9 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.806,00 +0,5 +1,1 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.158,26 +0,4 +18,7 08:00 Kospi (Seoul) 7.475,94 +2,5 +77,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.241,95 +0,9 -5,4 10:00 Shanghai-Composite 3.996,16 -1,0 +0,7 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.466,37 +0,6 +17,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.911,13 -0,0 -31,6 10:00 KLCI (Malaysia) 1.692,75 +0,9 +0,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:27 % YTD EUR/USD 1,1439 +0,1 1,1428 1,1437 -2,6 EUR/JPY 185,03 -0,3 185,58 185,70 +0,6 EUR/GBP 0,8519 -0,0 0,8521 0,8518 -2,2 USD/JPY 161,74 -0,4 162,37 162,35 +3,3 USD/KRW 1.502,48 -0,2 1.505,11 1.508,60 +4,3 USD/CNY 6,7798 -0,2 6,7921 6,7946 -3,1 USD/CNH 6,7827 -0,2 6,7948 6,7979 -2,8 USD/HKD 7,8387 +0,0 7,8357 7,8377 +0,7 AUD/USD 0,6947 +0,1 0,6940 0,6935 +4,1 NZD/USD 0,5769 +0,3 0,5754 0,5728 +0,2 BTC/USD 63.938,63 +1,1 63.265,40 62.819,88 -27,1 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 71,61 -0,7 -0,47 72,08 Brent/ICE 75,77 -0,7 -0,53 76,30 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.112,59 -0,2 -8,43 4.121,02 Silber 60,10 +0,2 0,11 59,99 Platin 1.628,08 +1,1 17,76 1.610,32 (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 10, 2026 03:39 ET (07:39 GMT)

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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Angeführt wurde die Erholung von Technologiewerten, insbesondere aus dem Halbleitersegment. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten sei weitgehend ausgeblendet worden, zumal sich die Lage dort offenbar wieder etwas beruhigt habe, hieß es. Dazu lag der Ölpreis mit etwa 76 Dollar wieder deutlich unter dem jüngsten Hoch von rund 80 Dollar. "Eine Lesart der Kursentwicklung ist, dass sich die Märkte an einen andauernden Konflikt auf niedrigem Niveau zwischen den USA und dem Iran gewöhnen", kommentierte das Analystenteam von InTouch Capital Markets.

Die Märkte spielten im zuletzt zu beobachtenden Hin und Her nun wieder einen langfristigen Boom um Künstliche Intelligenz. Händler verwiesen dazu auf die Ankündigung von Micron Technology, die Investitionen in die US-Speicherchipproduktion bis 2035 auf rund 250 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Besonders kräftig fiel die Erholung in Südkorea aus. Der technologielastige und jüngst sehr volatile Kospi erholte sich um 2,5 Prozent, hatte zeitweise aber sehr viel deutlicher zugelegt. Am Mittwoch war er um über 5 Prozent eingebrochen. Die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix entfernten sich ebenfalls von ihren Tageshochs. Samsung gewannen 2,5, während SK Hynix um 0,3 Prozent niedriger schlossen. Samsung hatte zu Wochenbeginn starke Geschäftszahlen vorgelegt, worauf die Aktie dennoch deutlich nachgab. Nun erholte sie sich. Bei SK Hynix stützte nicht nachhaltig, dass die Platzierung von US-Hinterlegungsscheine auf sehr starkes Interesse stieß. Das Unternehmen platzierte 177,9 Millionen ADRs zu je 149 Dollar und nahm damit wie geplant rund 26,5 Milliarden Dollar ein.

In Tokio zog der Topix um 0,4 Prozent an. Rückenwind lieferten Berichte, wonach ein staatlicher Pensionsfonds eine höhere Gewichtung japanischer Aktien prüfen soll. Bei den Einzelwerten stiegen die am Vortag bereits festen Murata Manufacturing um 4,1 Prozent. Kioxia Holdings drehten dagegen ins Minus und verloren 1,1 Prozent, nachdem Bain Capital den Ausstieg bei dem Speicherchiphersteller abgeschlossen hatte.

Softbank Group schossen um 10,7 Prozent nach oben. Fast Retailing verbilligten sich um 3,6 Prozent, nachdem der Uniqlo-Mutterkonzern zwar beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, aber zugleich vor den Auswirkungen eines schwächeren Yen auf im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne gewarnt hatte. Auch eine höhere Gewinnprognose kam dagegen nicht an.

Der HSI in Hongkong ließ dem kräftigen Vortagesplus im Späthandel einen weiteren Zugewinn von 0,9 Prozent folgen. In Schanghai ging es um 1 Prozent nach unten, in Sydney dagegen um 0,5 Prozent nach oben.

Stark gesucht waren in Sydney Aktien von Uranminenbetreibern, nachdem Australien und Indien Verwaltungsvereinbarungen abgeschlossen hatten, die den Weg für den Export von australischem Uran nach Indien freimachen. Unter anderen stiegen Paladin Energy um 4,1 Prozent. Deep Yellow um 7,4 und Boss Energy um 6,7 Prozent. Die beiden Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto verteuerten sich um 2,5 und 3,8 Prozent. Vor dem Handelsstart hatte Elevra Lithium einen Anstieg der Produktion von Spodumenkonzentrat um 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal berichtet, wobei aber die Preise enttäuschten. Der Kurs gab um 1,9 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.806,00 +0,5 +1,1 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.158,26 +0,4 +18,7 08:00 Kospi (Seoul) 7.475,94 +2,5 +77,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.241,95 +0,9 -5,4 10:00 Shanghai-Composite 3.996,16 -1,0 +0,7 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.466,37 +0,6 +17,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.911,13 -0,0 -31,6 10:00 KLCI (Malaysia) 1.692,75 +0,9 +0,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:27 % YTD EUR/USD 1,1439 +0,1 1,1428 1,1437 -2,6 EUR/JPY 185,03 -0,3 185,58 185,70 +0,6 EUR/GBP 0,8519 -0,0 0,8521 0,8518 -2,2 USD/JPY 161,74 -0,4 162,37 162,35 +3,3 USD/KRW 1.502,48 -0,2 1.505,11 1.508,60 +4,3 USD/CNY 6,7798 -0,2 6,7921 6,7946 -3,1 USD/CNH 6,7827 -0,2 6,7948 6,7979 -2,8 USD/HKD 7,8387 +0,0 7,8357 7,8377 +0,7 AUD/USD 0,6947 +0,1 0,6940 0,6935 +4,1 NZD/USD 0,5769 +0,3 0,5754 0,5728 +0,2 BTC/USD 63.938,63 +1,1 63.265,40 62.819,88 -27,1 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 71,61 -0,7 -0,47 72,08 Brent/ICE 75,77 -0,7 -0,53 76,30 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.112,59 -0,2 -8,43 4.121,02 Silber 60,10 +0,2 0,11 59,99 Platin 1.628,08 +1,1 17,76 1.610,32 (Angaben ohne Gewähr)

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July 10, 2026 03:41 ET (07:41 GMT)

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