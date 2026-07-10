© Foto: DALL*EDer Markt feiert Halbleiter. Michael Burry stellt sich dagegen und setzt auf China/Hongkong. Seine These: Der überfüllte Trade könnte Geld verlieren. Michael Burry verschärft seine China-Wette und setzt dabei besonders auf JD.com. Der durch "The Big Short" bekannte Investor kaufte nach eigenen Angaben weitere Aktien des chinesischen E-Commerce-Konzerns zu 27,58 US-Dollar. JD.com zählt für ihn inzwischen zu den drei wichtigsten Positionen. Auch Alibaba gehört wieder zu den China-Werten, auf die Burry setzt. Der eigentliche Punkt hinter dem Kauf ist jedoch größer als ein einzelner Titel. Burry erwartet eine Kapitalrotation: weg von überfüllten KI- und Speicherchip-Wetten in Südkorea und …
Enthaltene Werte: US0382221051,US5951121038,US67066G1040,US47215P1066,US01609W1027,HK0000004XXX,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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