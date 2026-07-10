Berlin - Wahlwerbung der AfD mit ausgemusterten Feuerwehrautos sorgt für scharfe Kritik des Deutschen Feuerwehrverbands. Das berichtet die "Bild".



Mehrfach setzte die AfD demnach in der Hauptstadt alte Löschfahrzeuge bei Wahlkampf-Veranstaltungen und Demonstrationen ein. Montag vergangener Woche soll unter anderem Parteichef Tino Chrupalla bei einer AfD-Wahlveranstaltung in Berlin aufgetreten sein, bei der ein Feuerwehrauto neben der Bühne gestanden haben soll. Das ehemalige Löschfahrzeug war laut "Bild" mit einem großen AfD-Wahlplakat und AfD-Aufklebern versehen.



Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, erklärte auf Anfrage der Zeitung: "Die Nutzung von als Feuerwehrfahrzeug erkennbaren Fahrzeugen zu politischen Zwecken jedweder Partei verurteilen wir klar." Feuerwehren unterlägen dem Neutralitätsgebot, so Banse.



Das ausgemusterte Feuerwehrauto bei der AfD-Wahlveranstaltung in Berlin soll noch Blaulichter auf dem Dach gehabt haben. Eine Sprecherin des Feuerwehrverbandes sagte dazu gegenüber der "Bild", Blaulichter dürften auf ausrangierten Feuerwehrfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr montiert sein, da das Fahrzeug nicht mehr als Einsatzfahrzeug zugelassen sei.



Ronald Gläser, AfD-Bundestagsabgeordneter und Pressesprecher des AfD-Landesverbands Berlin, erklärte gegenüber der "Bild", die von der AfD genutzten ausgemusterten Feuerwehrautos gehörten einem Parteifreund.





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