Von pv magazine Global Ein Verbot von Photovoltaik-Wechselrichtern und Stromumwandlungssystemen aus China und anderen Ländern, die von der Europäischen Kommission als risikobehaftet eingestuft werden, könnte nach einer Analyse von Wood Mackenzie rund 14 Prozent der prognostizierten europäischen Photovoltaik-Nachfrage zwischen 2026 und 2030 beeinträchtigen. Diese Zahl entspricht einer Nachfrage nach Wechselrichtern mit mehr als 28 Gigawatt DC-Leistung, wie die Analyse von Wood Mackenzie weiter ausführt. Die Europäische Kommission hat im April unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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