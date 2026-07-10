Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Juni etwas verbessert. Jedoch verharrt sie weiterhin klar im negativen Bereich. Konkret stieg der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat um 2,3 auf -35,8 Punkte, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Juni vor einem Jahr lag der Index jedoch um 3,6 Punkte tiefer. Negativer wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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