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TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge
München, 10. Juli 2026 - In einem weiterhin von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im zweiten Quartal 2026 - auf Basis vorläufiger Zahlen - ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge gesteigert. Damit zeigt sich ein Aufwärtstrend, denn im ersten Quartal 2026 lag der Fahrzeugabsatz noch bei 68.600 Fahrzeugen. Der kumulierte Absatz des ersten Halbjahres 2026 erreicht somit 151.500 Fahrzeuge und liegt nur noch 1 % unter Vorjahresniveau.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
Scania Vehicles & Services hat den Absatz im zweiten Quartal 2026 um 7 % gesteigert. Treiber waren vor allem die Einführung der NEXT ERA-Produktlinie im chinesischen Markt sowie das staatlich subventionierte Kreditprogramm "Move Brasil" in Brasilien. Der Absatz im ersten Halbjahr 2026 lag mit 47.300 Fahrzeugen auf dem Niveau des Vergleichszeitraums.
Kontakt
Ursula Querette
Thomas Paschen
TRATON SE
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
10.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TRATON SE
|Hanauer Str. 26
|80992 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 360 98 70
|E-Mail:
|investor.relations@traton.com
|Internet:
|www.traton.com
|ISIN:
|DE000TRAT0N7
|WKN:
|TRAT0N
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
|EQS News ID:
|2363686
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2363686 10.07.2026 CET/CEST