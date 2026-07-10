DJ Traton steigert Absatz im 2. Quartal um 4 Prozent
DOW JONES--Die Nutzfahrzeugholding Traton hat ihren Absatz im zweiten Quartal um 4 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden auf Basis vorläufiger Zahlen Fahrzeuge 82.900 abgesetzt, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Während es bei VW Truck & Bus um 15 Prozent nach oben ging, legte der Absatz bei MAN um 3 Prozent zu. Bei Scania zog der Absatz in den drei Monaten um 7 Prozent an. Lediglich bei International Motors (ehemals Navistar) ging es um 8 Prozent nach unten.
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July 10, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)
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