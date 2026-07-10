Zuletzt wurde der Ausbruch bei der Infineon-Aktie bereits vertagt. Inzwischen haben die vergangenen Handelstage das Chartbild weiter verschlechtert, denn auch die Unterstützungszone um 74 € wurde aufgegeben. Die Bullen geben zwar offensichtlich bisher nicht vollständig auf, doch unterhalb des frischen Mehrwochentiefs vom Mittwoch bei 68,21 € droht eine weitere Etage tiefer. Unterstützung hält bislang Nach dem zuvor starken Lauf bis in die Nähe des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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