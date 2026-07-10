Der Spieleklassiker Command & Conquer: Generäle - Die Stunde Null hat es auf moderne Plattformen geschafft. Dank Claude Fable konnte ein Entwickler das Strategiespiel auf iPads, iPhones und aktuellere Macs portieren. Welche Hindernisse er dabei überwinden musste. Es ist mittlerweile mehr als 23 Jahre her, dass Command & Conquer: Generäle das Licht der Welt erblickte. Das Echtzeitstrategiespiel von Electronic Arts erschien für den PC und Intel-Macs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n