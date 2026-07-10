FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 590 (530) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1330 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 17500 (18000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1550 (1600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3150 (3250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 445 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BYTES TECHNOLOGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 410 (390) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 260 (320) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 532 (460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 740 (440) PENCE - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1870 (1530) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 8250 (8280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES ANGLO AMERICAN ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3350 (3160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS WIZZ AIR TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 900 PENCE
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