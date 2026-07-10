Die Bundesregierung stellt die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zum 21. Juli neu auf. Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen erhalten künftig höhere Zuschüsse, zugleich sinken Förderhöhen und förderfähige Kosten schrittweise. Branchenverbände warnen deshalb vor einem Dämpfer für den Umstieg auf erneuerbare Heizungen. Mit der Reform der BEG will die Bundesregierung die Gebäudeförderung fortführen. Nach der in dieser Woche erfolgten Freigabe durch den Haushaltsausschusses des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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