Maxsolar konnte sich in der jüngsten Vergangenheit zwei Aufträge für den Bau netzdienlicher Batteriespeicher in Bayern sichern. Erst vor gut einem Monat erfolgte der Spatenstich für das Projekt in Wutzldorf für ein Fünf-Stunden-Speicher mit insgesamt 25 Megawattstunden Kapazität im Verteilnetz von Bayernwerk. Es handelt sich dabei um einen netzdienlichen Speicher nach Paragraf 11a EnWG, der voraussichtlich in den kommenden Wochen in Betrieb gehen wird. Sungrow lieferte für die Anlage in Wutzldorf seine Speicherlösung "PowerTitan 2. 0". Bis Ende Juni sei sie vollständig ausgeliefert gewesen, teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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