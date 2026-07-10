Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN XS3435670XXX/ WKN A460LA) im Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 3,750% erhalten, der jährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 08.07.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 08.07.2034 terminiert. Auf Basis des Emissionskurses von 98,570 liege die Emissionsrendite bei 3,993%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Fresenius habe als Unternehmen bei Moody's ein Baa3 Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 09.07.2026) (10.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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