Zürich - Der Franken hat sich nach seinem Zwischenhoch über Nacht am Freitagvormittag wieder abgeschwächt. So ist der US-Dollar auf 0,8065 von 0,08048 am Morgen angestiegen und der Euro auf 0,9220 von 0,9206. Beide Währungen stehen damit in etwa wieder gleich wie am Donnerstagabend. Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich bei 1,1432 ziemlich stabil. Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich lieferten am Morgen keine Impulse. So brachten die zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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