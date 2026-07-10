Jahrelang wurde Bayer von zwei Problemen ausgebremst: einer hohen Schuldenlast und den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Nun mehren sich die Anzeichen, dass sich die Lage für den DAX-Konzern nachhaltig verbessert. Die Aktie ist Anfang Juli mit knapp 54 € auf den höchsten Stand seit über drei Jahren geklettert. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Beginnt jetzt eine neue Phase für die Bayer-Aktie? Apollo-Deal stärkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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