Die EcoFlow GmbH und die my-PV GmbH haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Das Heimspeichersystem EcoFlow OCEAN 2 sowie die PowerOcean-Speichersysteme lassen sich künftig mit dem PV-Heizstab AC ELWA 2 von my-PV koppeln. Überschüssiger Solarstrom wird dabei über eine lokale Modbus-TCP-Schnittstelle automatisch für Warmwasser und Heizungsunterstützung genutzt. PV-Heizstab nutzt überschüssigen Solarstrom automatischEcoFlow erweitert sein Heimenergie-Ökosystem um die Integration der Wärmelösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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