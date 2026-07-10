Der Wochenauftakt hält sich zurück - doch Verkehrszahlen aus Frankfurt, ein Halbjahresausblick aus Wolfsburg und ein möglicher Frankfurter Börsengang zeigen: Auch ein ruhiger Montag kann die Richtung für die Woche vorgeben.Der Montagsauftakt gehört Fraport, das seine Verkehrszahlen für Juni vorlegt und damit einen ersten Puls-Check der europäischen Luftfahrt liefert. Volkswagen gibt beim Pre-Close-Call erste Signale zum ersten Halbjahr 2026 - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de