Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Dabei verlief der Handel ruhig. «An den Aktienmärkten drängt sich nun neben Konjunkturdaten und geopolitischen Einflüssen die Berichtssaison für das zweite Quartal in den Vordergrund», so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank. «Wirklich Fahrt nimmt der Zahlenreigen ab Dienstag auf, wenn vier Grossbanken berichten und den Tenor für die Märkte setzen.» Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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