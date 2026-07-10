Die österreichische Wallbox-Herstellerin go-e GmbH kooperiert mit dem Energie-Softwareanbieter Kraken Technologies Limited. Durch die Integration der AC-Ladelösungen in die Plattform sollen Energieversorger privates Laden von Elektrofahrzeugen flexibel steuern und netzdienlich in das Energiesystem einbinden können. go-e integriert AC-Ladelösungen in Kraken-PlattformDurch die Integration der Wallboxen von go-e in das Energie-Ökosystem von Kraken sollen Energieversorger private Ladevorgänge automatisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver