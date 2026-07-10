Wie lassen sich die Stromnetze für die Energiewende fit machen, ohne dass die Kosten aus dem Ruder laufen? Darüber diskutieren pv-magazine-Chefredakteur Michael Fuhs und Stefan Müller, CEO von Enerparc, in der vierten Folge des Podcasts "Stimmen der Energiewende" mit Barbie Haller, der Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur. Schauen Sie das Podcast-Video Hören Sie den Podcast: "Bestimmte Themen kommen in Wellen", konstatiert die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur im pv magazine Podcast. Was anfänglich vielleicht ignoriert oder aufgeschoben wird, komme später mit mehr Kraft und Nachdruck zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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