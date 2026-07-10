Die Aktie des skandinavischen Gebäudetechnik-Spezialisten Bravida schickt sich an, das bisherige Jahreshoch bei exakt 130 Schwedische Kronen (11,81 Euro) aus dem Weg zu räumen. Für frische Impulse sorgt am letzten Tag der Handelswoche ein Großauftrag für ein geplantes Rechenzentrum im finnischen Kouvola. Die Aktie gewinnt knapp vier Prozent.Bravida agiert als Hauptauftragnehmer und übernimmt alle Installationsarbeiten im atNorth-Datacenter sowie die Leitung des Bauvertrags. Das Unternehmen beziffert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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