Nachdem das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag eine von der Linkspartei beantragte Organklage abgelehnt hatte, setzte die Bundesregierung doch noch eine halbstündige Aussprache und die abschließende Abstimmung über die Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes auf die Tagesordnung. Mit ihrem Entwurf für das Gebäudemodernisierungsgesetz wollen die Regierungsfraktionen von Union und SPD das als "Heizungsgesetz" bekannt gewordene Gesetz reformieren. Bereits im Vorfeld machte die Regierung dabei Nägel mit Köpfen und legte die Wärmepumpen-Förderung kurzfristig auf Eis. Am 21. Juli soll sie mit neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland