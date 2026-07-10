DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Vodafone und Easyjet gesucht

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagmittag. Für Zurückhaltung sorgt der wieder aufgeflammte Konflikt im Nahen Osten, obwohl schon wieder "technische Gespräche" zwischen dem Iran und den USA stattfinden sollen. Vor dem Wochenende halten sich die Anleger zurück. Tendenziell stützende Impulse kommen aus dem Chip-Sektor. Für Beruhigung sorgen Berichte über weiterhin hohe Investitionspläne in die KI-Infrastruktur.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 25.141 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt dagegen um 0,1 Prozent nach auf 6.280 Punkte. An den Devisen- und Anleihemärkten gibt es wenig Bewegung. Der Ölpreis zeigt sich kaum verändert - Brent notiert mit rund 76,60 Dollar auf einem unkritischen Niveau.

Bei den Einzelwerten geben Bayer 1,5 Prozent ab. Der Pharmakonzern hat sich eine milliardenschwere Finanzspritze gesichert und holt im Gegenzug den Vermögensverwalter Apollo ins Boot als Minderheitsinvestor eines neu gegründeten Unternehmens für Verhütungsmittel.

Nach der Hausse vom Vortag im späten Handel korrigiert die Qiagen-Aktie um 0,1 Prozent auf 36,63 Euro. Wie Bloomberg berichtete, sollen Finanzinvestoren wie EQT, Advent und KKR erneut ein Auge auf das Diagnostikunternehmen geworfen haben. Einige sollen dabei signalisiert haben, dass sie ein Angebot von mindestens 50 US-Dollar pro Aktie in Erwägung ziehen könnten.

Der Pre-Close-Call von Porsche AG (-1,9%) belastet etwas. Wie Bernstein schreibt, betonte Porsche dabei, keine Prognosen auf Quartalsbasis abzugeben, bekräftigte jedoch erneut die Ausblicke für das Gesamtjahr 2026. Demnach werde weiterhin eine Konzern-EBIT-Marge im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge im Segment Automobile von 3 bis 5 Prozent erwartet. Im Tagesverlauf folgt noch der Pre-Close-Call von BMW (+0,4%).

Die Aufsichtsratssitzung von VW (-1,7%) vom Vortag hat derweil kaum neue Erkenntnisse gebracht. Die Produktpalette soll um bis zu 50 Prozent verkleinert werden, laut Medienberichten stehen mehr als 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Zukunft von offenbar vier Werken ist ungewiss. Dies entspricht dem bisherigen Kenntnisstand.

Vodafone springen um 12,8 Prozent nach oben dank des geplanten Einstiegs des franzöischen Investors Xavier Niel bei dem Telekomkonzern. Niel will über sein Anlagevehikel Vega einen Anteil von 16,2 Prozent für knapp 4,4 Milliarden Pfund erwerben. Niel wäre damit der größte Anteilseigner bei Vodafone.

Easyjet haussieren mit Aufschlägen von 15,2 Prozent auf 678 Pence in Reaktion auf ein vorläufiges Übernahmegebot von Apollo für die Fluglinie. Apollo bietet 715 Pence und damit mehr als die 690 Pence von Castlelake. Laut Bernstein wären erhebliche Restrukturierungen notwendig, um den Apollo-Preis rechtfertigen zu können. Viele Analysten sehen hohe kartellrechtliche Hürden.

Die Drogerie-Kette Rossmann soll beabsichtigen, bis zum Jahresende in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente einzusteigen. Dies unterstreiche "die Attraktivität des zugrundeliegenden E-Rezept-Marktes (eRx) und dürfte als Katalysator für eine beschleunigte Online-Penetration wirken", kommentieren die Analysten von Metzler. Allerdings stehe Rossmann vor einer steilen und kostspieligen Lernkurve, um die etablierte Infrastruktur und Logistik von Redcare Pharmacy (-1,7%) zu replizieren. Auch DocMorris fallen um 2,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.280,05 -0,1 -4,22 6.284,27 8,4 Stoxx-50 5.385,28 0,0 0,19 5.385,09 9,5 DAX 25.140,84 +0,1 22,57 25.118,27 2,7 MDAX 31.926,93 +0,3 89,58 27.039,42 4,3 TecDAX 3.840,18 +0,4 15,59 3.091,28 6,0 SDAX 18.090,93 +0,1 16,28 13.062,07 5,3 FTSE 10.485,02 +0,1 12,57 10.472,45 5,6 CAC 8.330,97 +0,1 4,35 8.326,62 2,2 SMI 14.260,98 +0,3 45,68 14.215,30 7,5 ATX 6.484,12 +0,4 27,29 6.456,83 21,7 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02 EUR/USD 1,1430 +0,0 0,0002 1,1428 1,1431 EUR/JPY 184,92 -0,4 -0,6600 185,58 185,6500 EUR/CHF 0,922 -0,0 -0,0001 0,9221 0,9224 EUR/GBP 0,8512 -0,1 -0,0009 0,8521 0,8538 USD/JPY 161,76 -0,4 -0,6100 162,37 162,3700 GBP/USD 1,3426 +0,2 0,0021 1,3405 1,3388 USD/CNY 6,7741 -0,3 -0,0180 6,7921 6,7927 USD/CNH 6,7785 -0,2 -0,0163 6,7948 6,7955 AUS/USD 0,6945 +0,1 0,0005 0,694 0,6938 Bitcoin/USD 64.363,04 +1,7 1.097,64 63.265,40 62.954,09 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 72,28 +0,3 0,20 72,08 Brent/ICE 76,56 +0,3 0,26 76,30 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.107,39 -0,3 -13,63 4.121,02 Silber 59,54 -0,7 -0,45 59,99 Platin 1.618,72 +0,5 8,40 1.610,32 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 10, 2026 07:37 ET (11:37 GMT)

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