Werke sollen geschlossen, die Modellpalette deutlich zusammengestrichen werden. Die Zahl der Modelle im Konzern solle schrittweise um bis zu 50 Prozent schrumpfen, die Anzahl möglicher Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken, kündigte der Volkswagen-Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg an. War das der große Wurf von Volkswagen?Der Konzern wolle sich auf die attraktivsten Marktsegmente konzentriert, begründete Europas größter Autobauer den Vorstoß. Damit würden Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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