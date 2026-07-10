Atlanta - Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines ist im zweiten Quartal trotz historisch hoher Treibstoffkosten in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar, wobei höhere Ticketpreise die Belastungen durch den teuren Treibstoff teilweise ausglichen. Im ersten Quartal hatte die weltgrösste Fluggesellschaft, gemessen am Umsatz, noch einen Verlust von 289 Millionen Dollar ausgewiesen. Im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab