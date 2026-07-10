Der Bundestag hat das Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen und damit zentrale Vorgaben des bisherigen Gebäudeenergiegesetzes geändert. Während Bioenergieverbände einzelne Regelungen begrüßen, stößt das Gesetz bei Umweltverbänden, Teilen der Energiewirtschaft sowie Vertretern der Erneuerbaren-Branche überwiegend auf Kritik. Mehrere Organisationen sehen Risiken für die Wärmewende und die Klimaziele. Gebäudemodernisierungsgesetz bringt neue Regeln für HeizungenMit dem Gebäudemodernisierungsgesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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