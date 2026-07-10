EQS-News: KAP AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
KAP AG: HAUPTVERSAMMLUNG STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORLAGEN MIT DEUTLICHER MEHRHEIT ZU
Fulda, 10. Juli 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (ISIN DE0006208408), haben heute im Rahmen der 40. ordentlichen Hauptversammlung in Fulda allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren rund 80 % des Grundkapitals auf der als Präsenzveranstaltung durchgeführten Hauptversammlung vertreten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung standen die Ausführungen des Vorstands zum laufenden Restrukturierungsprogramm.
Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: "Die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 hat gezeigt, dass tiefgreifende Veränderungen erforderlich sind. Mit der abgeschlossenen Refinanzierung haben wir die finanzielle Basis geschaffen. Jetzt geht es darum, das umfassende Restrukturierungsprogramm konsequent umzusetzen. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit und operative Rentabilität des KAP-Konzerns Schritt für Schritt stärken: durch klare Prioritäten im Vertrieb, mit konsequenten Kapazitätsanpassungen und schlanke Strukturen in der Holding und in den Segmenten." In seiner Rede führte er das Restrukturierungsprogramm weiter aus, welches den gesamten KAP-Konzern mit seinen drei Segmenten umfasst. Bis zum Geschäftsjahr 2028 soll ein Ergebniseffekt von insgesamt 15 bis 18 Mio. EUR erzielt werden.
Vertriebsoffensive soll Marktpositionen in den Segmenten stärken
Kapazitäten: Konsequente Entscheidungen dort, wo sie nötig sind
Werkseffizienz und Holdingstruktur: Kosten senken, Strukturen vereinfachen
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert
Deutliche Mehrheiten zu den einzelnen Beschlussvorschlägen
Kontakt:
10.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Telefon:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-Mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2364190
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2364190 10.07.2026 CET/CEST