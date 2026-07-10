Knapp 28. 000 Anträge gingen in bei der EAG-Förderstelle für Investitionszuschüsse für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher in den letzten zwei Juni-Wochen ein. Doch da für den zweiten Fördercall des Jahres nur rund 20 Millionen Euro zur Verfügung standen, konnten nur 3000 Anträge bewilligt werden. Dies heißt, 25. 000 Antragsteller gehen leer aus und müssen nun auf die dritte Förderrunde im Oktober warten. Die Bewilligung aller gestellten Anträge hätte eines Fördervolumens von 120 Millionen Euro bedurft. Damit setzt sich der Trend fort, wie das österreichische Bundesministerium für Wirtschaft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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