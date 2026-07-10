Bist du dir nicht sicher, ob du auf Amazon Ware von namhaften Herstellern shoppst? Dann kann dir ein Browser-Plugin dabei helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was du bei der Nutzung beachten musst. Auch wenn Amazon mittlerweile strengere Versandvorgaben für Marktplatzhändler:innen durchsetzt: Die Shopping-Plattform lebt von den Angeboten von Drittanbieter:innen. Mittlerweile machen ihre Verkäufe rund 62 Prozent der Gesamtverkäufe auf der Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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