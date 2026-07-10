Baden-Baden - Der aus Brandenburg stammende Rapper Finch bleibt mit "Aussenseiter Spitzenreiter" auf Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Madonna ("Confessions II", zwei) und Deep Purple ("Splat!", drei) stürmen mit ihren neuen Alben direkt dahinter auf die Spitzenliste.
In den Single-Charts spielt der Fußball-WM-Hit "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy auf Platz eins weiterhin in einer anderen Liga. Die übrigen Medaillen holen wie in der Vorwoche Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David ("Gut genug", Platz zwei) und Summer Cem & Billa Joe ("Killy Manjaro", Platz drei). Die "Ghetto Superstars" Capital Bra & Samra landen als höchste Neuzugänge auf Position fünf.
Die deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von rund 2.600 Händlern und Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.
Madonna ("Confessions II", zwei) und Deep Purple ("Splat!", drei) stürmen mit ihren neuen Alben direkt dahinter auf die Spitzenliste.
In den Single-Charts spielt der Fußball-WM-Hit "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy auf Platz eins weiterhin in einer anderen Liga. Die übrigen Medaillen holen wie in der Vorwoche Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David ("Gut genug", Platz zwei) und Summer Cem & Billa Joe ("Killy Manjaro", Platz drei). Die "Ghetto Superstars" Capital Bra & Samra landen als höchste Neuzugänge auf Position fünf.
Die deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von rund 2.600 Händlern und Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur