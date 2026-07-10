Über die Energiewende wird in Deutschland viel gesprochen: über Tempo, Netze, Bürokratie, Kosten und politische Ziele. Aus unserer Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen greift diese Debatte oft zu kurz. Viele Betriebe wissen längst, dass Energie ein strategisches Thema ist. Die eigentliche Frage lautet nicht mehr: Müssen wir handeln? Die Frage lautet: Wie kommen wir von der Erkenntnis in die Umsetzung? Genau hier liegt aus unserer Sicht einer der größten Engpässe. Es fehlt nicht an Interesse. Es fehlt häufig an Struktur, Finanzierung, Geschwindigkeit und belastbaren Entscheidungsgrundlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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